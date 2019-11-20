Rusya'dan flaş YPG açıklaması
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı. Ankara bize yeni bir operasyon planlamadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını açıkladı.
Lavrov yaptığı açıklamada ayrıca, "Ankara bize yeni bir operasyon başlatmayı planlamadığını söyledi" dedi.
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