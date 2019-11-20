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Rusya'dan flaş YPG açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
RUSYA'DAN FLAŞ YPG AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'nin 'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı. bize yeni bir operasyon planlamadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, /PKK'nın 'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını açıkladı.

Lavrov yaptığı açıklamada ayrıca, " bize yeni bir operasyon başlatmayı planlamadığını söyledi" dedi.

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