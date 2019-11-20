FETÖ parasına polis baskını! Almanya ve Hollanda'da 62 adreste arama
Almanya, Türkiye’ye yasa dışı yolla 200 milyon euro aktaran PKK ve FETÖ gibi terör örgütü üyelere yönelik baskın düzenledi. 850 polisin katıldığı baskında 62 ev ve şirkette arama yapıldı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden Württemberg eyaletleri ile Hollanda'da dün sabah yasa dışı para transferine karşı baskın düzenlendi. 850 polisin katıldığı baskında 62 ev ve şirkette arama yapıldı. Suç çetesi oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklandı.
ARACILARLA HAVALE
PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kullandığı Hawala adı sistem ile Türkiye'ye 200 milyon euro para transferi gerçekleştiği belirtildi. Kuyumcular ile metal şirketlerinin yoğunlukta bulunduğu baskını düzenleyen savcılıklar, banka ve elektronik sistem kullanmayan iki aracı tarafından havalenin gerçekleştiğini aktardı.
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