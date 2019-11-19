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İsrail ordusu: "Suriye'den İsrail'e roket atıldı"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019
İSRAİL ORDUSU: SURİYE'DEN İSRAİL'E ROKET ATILDI

'den işgali altındaki 'ne 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde 'den atılan roketler nedeniyle 'nde sirenler çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin tamamının İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan rejiminin haber ajansı SANA, aynı saatlerde Suriye'nin başkenti 'daki havalimanı yakınlarında patlamalar duyulduğunu aktardı.

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