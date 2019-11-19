İsrail ordusu: "Suriye'den İsrail'e roket atıldı"
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtildi.
Atılan roketlerin tamamının İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA, aynı saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanı yakınlarında patlamalar duyulduğunu aktardı.
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