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Irak'tan olaylarla ilgili açıklama: Teyakkuz durumu sona erdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
FLAŞ AÇIKLAMA: TEYAKKUZ DURUMU SONA ERDİ

İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yaklaşık bir aydır uygulanan "yüksek teyakkuz durumuna" son verildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yasin Tahir el-Yasir'in talimatıyla, 24 Ekim'den bu yana uygulamaya konulan yüksek teyakkuz durumunun bitirildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın, güvenlik konusunda ilerleme kaydedilmesi sonucu alındığı aktarıldı.

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IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

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