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Husiler, biri Suudi Arabistan'a ait 3 gemiye el koydu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
SULAR ISINIYOR! 3 GEMİYE EL KOYDULAR

Uluslararası arenada tanınmayan , biri 'a ait olmak üzere toplam 3 gemiye el koyduğunu açıkladı. Husi hükümeti yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a ait olan geminin adının 'Rabigh 3' olduğu belirtildi.

Uluslararası tanınırlığı olmayan Husi hükümeti yapılan açıklamada, sahil güvenlik birliklerinin, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 gemiyi alıkoyduğunu belirtti.

Açıklamada alıkonulan gemiler arasında 'a ait "Rabigh 3" isimli geminin de olduğu kaydedildi.

2 GEMİNİN BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Gemilerin, Hudeyde ilinde bulunan Salif Limanı'na çekildiği ve ilgili makamlarla irtibata geçildiği aktarılan açıklamada diğer 2 geminin hangi ülkeye ait olduğu bilgisine yer verilmedi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami daha önce yaptığı açıklamada, destekli Husileri, ülkenin batısında Kızıldeniz'de 'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi alıkoymakla suçlamıştı.

SOSYAL MEDYADA MESAJ

Husilerin üst düzey yöneticilerinden el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise Kızıldeniz'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle bir gemiyi alıkoyduklarını, geminin Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda serbest bırakılacağını duyurmuştu.

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