Husiler, biri Suudi Arabistan'a ait 3 gemiye el koydu
Uluslararası arenada tanınmayan Husiler, biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere toplam 3 gemiye el koyduğunu açıkladı. Husi hükümeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a ait olan geminin adının 'Rabigh 3' olduğu belirtildi.
Uluslararası tanınırlığı olmayan Husi hükümeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sahil güvenlik birliklerinin, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 gemiyi alıkoyduğunu belirtti.
Açıklamada alıkonulan gemiler arasında Suudi Arabistan'a ait "Rabigh 3" isimli geminin de olduğu kaydedildi.
2 GEMİNİN BİLGİSİ PAYLAŞILMADI
Gemilerin, Hudeyde ilinde bulunan Salif Limanı'na çekildiği ve ilgili makamlarla irtibata geçildiği aktarılan açıklamada diğer 2 geminin hangi ülkeye ait olduğu bilgisine yer verilmedi.
Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husileri, ülkenin batısında Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi alıkoymakla suçlamıştı.
SOSYAL MEDYADA MESAJ
Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise Kızıldeniz'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle bir gemiyi alıkoyduklarını, geminin Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda serbest bırakılacağını duyurmuştu.
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