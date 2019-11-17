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Sudan'da gözler bu tarihe döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2019
SUDAN'DA GÖZLER BU TARİHE DÖNDÜ

Sudan'da askeri darbeyle görevinden alınan eski Cumhurbaşkanı Ömer el- Beşir hakkında yeni gelişme. Yolsuzluk ve yasa dışı bulundurmak suçlarından yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkındaki kararın 'taki duruşmada verileceği bildirildi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve " bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, on birinci kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsünde düzenlenen duruşmada, savunma makamının şahidi Sudan Sayıştay Başkanı Tahir Abdulkayyum'un ifadesine başvuruldu.

Beşir'in konutunda ele geçirilen paraların akıbeti sorulan Sayıştay Başkanı Abdulkayyum, Beşir'in Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan aldığını belirtiği paraların nerelerde kullanıldığından haberdar olmadığını savundu.

Abdulkayyum, Cumhurbaşkanlığının 2018 denetlemelerinde herhangi bir mali usulsüzlüğe rastlanılmadığını sözlerine ekledi.

Beşir'in savunma heyeti avukatlarından Muhammed Hasan el-Emin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki kararın 'ta verileceğini söyledi.

Emin, Beşir'in avukatlarının, gelecek duruşmadaki savunmalarında, müvekkillerinin şahsına tek dolar dahi harcamadığını, paraları şahitlerin de huzurunda Sudan ulsal güvenliği, sağlık ve eğitimin desteklenmesi projelerinde sarf ettiğini tekrar vurgulayacaklarını belirtti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu 'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde kullandığını öne sürmüştü.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı'ndan Ömer el-Beşir açıklaması SUDAN ASKERİ GEÇİŞ KONSEYİ BAŞKANI'NDAN ÖMER EL-BEŞİR AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'dan Sudan açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SUDAN AÇIKLAMASI
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir kimdir, kaç yaşında? SUDAN DEVLET BAŞKANI ÖMER EL BEŞİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Sudan hangi kıtada yer alıyor? Sudan nasıl bir ülke? SUDAN HANGİ KITADA YER ALIYOR? SUDAN NASIL BİR ÜLKE?

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