Son dakika: Rusya'da "Orion-E" tipi İHA düştü
Son dakika haberine göre Rusya’nın Ryazan kentinde Rus ordusuna ait "Orion-E" tipi insansız hava aracı (İHA), bir apartmanın yanında bulunan araziye düştü.Rusya Savunma Bakanlığının envanterindeki en prestijli insansız hava araçlarından olan Orion-E, Ryazan kentinde bir apartmanın yanında bulunan araziye düştü. Apartmanın 70 metre yakınına düşen orta ve uzun menzilli insansız hava aracı kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerine İHA'ya yaklaşılmaması yönünde uyarı yapıldı.
SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede İHA ile test uçuşları gerçekleştirildiği sırada İHA'nın radardan kaybolduğunu ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, büyük hasar gören İHA'nın askeri araçlar ile hangara çekildiği öğrenildi.
"ORION-E" TİPİ İHA'NIN ÖZELLİKLERİ
Rusya'da faaliyet gösteren Kronshtadt Group tarafından geliştirilen Orion-E tipi insansız hava aracı, otomatik bir kalkış ve iniş sistemine ek olarak 24 saat havada kalış süresine ve 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Yüksek faydalı yük kapasiteli Orion-E, 3 boyutlu haritalama, lazer işaretleme, SAR/GMTI görüntüleme ve sinyal istihbaratı gibi çok farklı görevler gerçekleştirebiliyor. Orion-E insansız hava aracının 2017'den beri Suriye'de konuşlandırıldığı ve gerçek muharebe ortamında testlerinin yapıldığı da biliniyor.
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