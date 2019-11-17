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İran'da Kirmanşah'taki gösterilerde bir polis öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2019
İRAN'DA GÖSTERİLERDE BİR POLİS ÖLDÜRÜLDÜ

'ın Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Ali Ekber Cavidan, zammı protestolarında bir emniyet görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Cavidan, "Kirmanşah kentinde dünkü gösterilerde bir grup silahlı eylemci Elaheye-24 Karakolu'nu ele geçirmek amacıyla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada İyrec Cevahiri adındaki polis yaralanmıştı." dedi.

Cavidan, Binbaşı polis memuru Cevahiri'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı.

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