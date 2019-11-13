13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2019
PERU'DA OTOBÜS UÇURUMA YUVARLANDI: 19 ÖLÜ

'nun kuzeybatısında otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.Yaralıların, Trujillo kenti yakınındaki hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, La Libertad bölgesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 25 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların, Trujillo kenti yakınındaki hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Kazanın bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu meydana geldiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN