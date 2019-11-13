Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 19 ölü
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Peru'nun kuzeybatısında otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.Yaralıların, Trujillo kenti yakınındaki hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, La Libertad bölgesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığını bildirdi.
Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 25 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların, Trujillo kenti yakınındaki hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
Kazanın bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu meydana geldiği belirtildi.
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