Hollandalı Bakan Fred Grapperhaus: "Türkiye kendisi karar verecek"
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, Türkiye'nin kendi topraklarında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerini ne yapacağını kendisinin karar vereceğini söyledi. Grapperhaus, "Hollanda ve diğer ülkelere zamanında bilgi verilmesi gerekiyor. Yüzde yüz garanti veremem fakat şu anda yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Türk hükümetinin bize gereken bilgileri aktardığını ve yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini düşünüyorum." dedi.
Grapperhaus, Türkiye tarafından DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, Temsilciler Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarını belirten Grapperhaus, "Hollanda ve diğer ülkelere zamanında bilgi verilmesi gerekiyor. Yüzde yüz garanti veremem fakat şu anda yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Türk hükümetinin bize gereken bilgileri aktardığını ve yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini düşünüyorum." dedi.
"TÜRKİYE'NİN KARAR VERMESİ ÇIKIŞ NOKTASIDIR"
Grapperhaus, Türkiye'nin Hollanda'ya göndermek istediği DEAŞ'lılar arasında şu anda sadece 2 kadın olduğuna işaret ederek, "Türk topraklarında bulunan DEAŞ'lılar ile ilgili ne yapması gerektiğine Türkiye'nin karar vermesi çıkış noktasıdır." ifadesini kullandı.
DEAŞ'lıların ülkeye gönderilmeleri halinde meclisi zamanında bilgilendireceğini ifade eden Grapperhaus, "Hollanda vatandaşı olan DEAŞ'lıların bulundukları bölgede büyükelçiliğe ya da konsolosluğa başvurdukları takdirde iadesi için başvuruda bulunuyoruz, gözetim altında ülkeye getirerek tutuklayıp daha sonra yargılıyoruz. Bu da bilinen sabit mevcut politikamızdır." diye konuştu.
"PAZARTESİDEN İTİBAREN BAŞLIYORUZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma günü yaptığı açıklamada, "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan "ABD devlet kuracak" açıklaması
- NATO askeri konvoyuna saldırı
- Ukrayna Parlamentosu’nda 'Joker'li protesto
- Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü
- Afganistan'da NATO askeri konvoyuna saldırı
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- ABD'ye darbeci dedi, istifaya böyle zorlandı
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Darbenin arkasında kim var? Maduro'dan flaş sözler...
- Bolivya’da istifaya zorlanan Evo Morales kimdir?
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama