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ABD ile Rusya arasında vize krizi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
ABD İLE RUSYA ARASINDA VİZE KRİZİ

'nin Rus futbol kulübü Spartak Moskovalı futbolculara vermemesini eleştiren Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Washington'un Ruslara vize savaşı açtığını ifade etti.

Rus basınına konuşan kaynak, "ABD, Ruslara karşı gerçek bir vize savaşı açtı. Sanat, kültür ve spor temsilcileri dahil herkes zarar görüyor. Vizeler ya düzenlenmiyor ya da etkinlikler bittikten sonra düzenleniyor" dedi.

"HAKSIZ REKABET YARATMA İSTEĞİDİR"

Yetkili, "Bu, siyasi kaynakların açık şekilde kullanılmasıdır. Muhtemelen bu tutumun nedenlerinden biri, Rusların katılmalarına izin verilmediği ABD'deki etkinliklerle ilgili alanlarda haksız rekabet yaratma isteğidir" diye ekledi.

Spartak Moskova kulübü, Ocak 2020'de 'de düzenlenecek bir turnuvaya katılacaktı. Ancak Rus ekibinin sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayacağı basına yansımıştı.

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