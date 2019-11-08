İsrail'de skandal sözler: YPG'ye yardım ediyoruz
Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen sonra terör örgütü YPG’ye yardım teklif eden İsrail, örgüte o tarihten itibaren yardım sağladığını itiraf etti.
İsrail, terör örgütü YPG'nin liderliğindeki SDG'ye Barış Pınarı harekâtının başlamasından sonra yardım ettiğini duyurdu. İsrail Parlamentosu'nda Suriye konulu özel oturumda konuşan Tzipi Hotovely, YPG liderliğindeki SDG'yi kastederek "İsrail özellikle diplomatik ve insani konularda yardım için çok sayıda talep aldı. Kürtlerin derin endişeleriyle özdeşlik kurarak onlara birçok kanalla yardım sağlıyoruz" ifadesini kullandı.
'BİZİM ÇIKARIMIZA'
"İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim" diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.
İsrailli yetkili "İsrail, Kürtlerin ve Suriye'nin kuzeyindeki diğer azınlıkların ılımlı ve Batı yanlısı unsurların gücünü korumasında açık bir çıkar görüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt hâkimiyetinin muhtemel yıkılma durumu İsrail göz önüne alındığında tehlikeli ve negatif bir senaryo. Böylesi bir olayın İran liderliğindeki negatif unsurların güçlenmesini sağlayacağı kesinlikle açık" diye konuştu. Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekme kararına dair "ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik" dedi. İsrail'de hükümet kuramayan Başbakan Binyamin Netanyahu, Trump'ın Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekilmesinin ardından açık bir şekilde bu karardan hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Reuters haber ajansı, İsrail'in SDG'yi bölgede İran etkisine karşı bir denge unsuru olarak gördüğünü yazdı.
'MADEM ÖNEMLİ O ÖDESİN'
ABD merkezli Axios haber sitesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ile yakın çalışan Batı Şeria'daki Filistin güvenlik güçlerine yönelik ABD'nin yapması gereken ödemenin gerçekleştirilmesi yönündeki lobi faaliyetlerinin ABD Başkanı Donald Trump'tan geri döndüğünü yazdı. ABD'li yetkililerin, Trump'tan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için önemli olduğunu ileri sürerek, Filistin güvenlik güçlerine yönelik 12 milyon dolarlık yardımı serbest bırakmasını talep ettiği, Trump'ın ise "Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar, o zaman Netanyahu ödesin" diyerek bu talebi reddettiği ortaya çıktı. Trump yönetimi iki yıldır Filistin'e yapılan yardımları peyderpey askıya almıştı. Binyamin Netanyahu'nun, bu yardımların kesilmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.
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