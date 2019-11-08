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Güney Afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2019
GÜNEY AFRİKALI DENİZCİLER, BEYAZ BALİNAYLA 'RUGBY' OYNADI

Grönland yakınlarında, bir grup denizcinin beyaz balinayla rugby oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Beyaz balinanın, gemide bulunan bir kişi tarafından atılan topu ağzıyla yakalayıp tekrar getirdiği görüldü.

Görüntüler, rugby hayranı grubun Arktik Okyanusu'ndaki yolculuklarında kaydedildi. Rugby hayranı grup, yanlarından geçen beyaz balinaya rugby topunu verdi.

Topla oynayan balina, topu ağzıyla alıp tekrar gemidekilere götürdü. Denizcilerden biri bu kez topu uzak bir yere fırlattı. Beyaz balina topa doğru gitti ve topu ağzıyla tekrar denizciye getirdi.

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa sürede 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Güney Afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı GÜNEY AFRİKALI DENİZCİLER, BEYAZ BALİNAYLA 'RUGBY' OYNADI

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