Almanya'da maden ocağında patlama
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi. Henüz ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi.
Detaylar gelecek..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kan donduran fotoğraf! Hikayesi herkesi üzdü...
- Başkan Erdoğan'ın sözleri Merkel'e geri adım attırdı!
- Tepki çeken tweet! "Darbe başladı"
- Ban Ki Moon'dan flaş Erdoğan açıklaması!
- Rusya 3. ortak devriyenin görüntülerini yayınladı
- Sosyal medya kahraman kediyi konuşuyor! İşte o anlar
- Trump'a şok ceza!
- YPG'ye yardım ettiklerini açıkladılar
- Almanya’da skandal: Kilisede YPG’ye destek ayini!
- Yunan muhabirden ülkesiyle ilgili bomba iddia!
Daha Fazla Gör
- Aksaray'daki skandalla ilgili okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı
- Bakan Ruhsar Pekcan'dan ihracatçıya destek müjdesi
- Milli Savunma Bakanlığı: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika: PKK'ya yönelik 'Kıran-5' operasyonu başladı!
- Jandarmadan İstanbul'da sahte para operasyonu!
- Trump'a 2 milyon dolarlık şok ceza!
- Bu tweet Trump ve destekçilerinin tepkisini çekti! "Darbe başladı"
- KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik
- Türkiye vurdu! Zau Seng öldürüldü... Evanjelist örgütün lideri David Eubank cenazeye koştu
- Türkiye ile Azerbaycan'dan askeri işbirliği
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
- Bakan Hulusi Akar'dan sözde Ermeni soykırımı iddialarına ışık tutacak kitap!