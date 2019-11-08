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Almanya'da maden ocağında patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2019
ALMANYA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA

'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi. Henüz ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.

'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen sonucu bazı işçilerin göçük altında kaldığı belirtildi.

Detaylar gelecek..

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