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ABD'li senatörler tükenme noktasına gelen teröristlerin yardımına koştu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
ABD'Lİ SENATÖRLER SKANDAL TÜRKİYE HAMLESİ!

'nin terör koridorunu yıkmak için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında, adeta tükenme noktasına gelen teröristlerin yardımına 'li senatörler koşuyor. ABD'de üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, yeni bir yalana sarılarak Türkiye'nin 'nin kuzeyinde ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla Trump'a "yaptırım" çağrısı yaptıkları bir mektup gönderdiler.

Cumhuriyetçi senatörler ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup gönderdi.

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"
Trump yönetimine "'ye yaptırım uygulayın" çağrısı yapan 'nin önde gelen senatörleri, "Ortaya koyulanlar göz önünde bulundurulduğunda, kaybedecek vakit yok" ifadesini kullandı.

MEKTUPTA TRUMP'IN "EKONOMİNİZİ MAHVEDERİM" SÖZLERİNE VURGU YAPILDI
Türkiye'nin anlaşma kapsamındaki "güvenli bölge" dışında operasyon yürüttüğü ve Kürtlere saldırdığı yolundaki iddialara yer verilen mektupta, ABD Başkanı 'ın birkaç kez " taahhütlerini ihlal ederse, Türkiye'nin ekonomisini yok ederim" dediği hatırlatıldı.

"SERT YAPTIRIMLAR UYGULAYIN"
İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre mektupta şunlar belirtildi: "Bu pozisyonu uygun olarak, yönetimin (Washington) 17 Ekim anlaşmasını uygulamak için sert ekonomik yaptırımlarla acil tedbir almasını istiyoruz."

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Senatörler ayrıca Türkiye'ye yönelik yaptırım yasasının Kongre'den geçmesi için çalışacaklarını da vurguladı.

TRUMP'IN SURİYE KARARLARINA EN YÜKSEK SESİ YÜKSELTEN İSİMLER
Yaptırım çağrısı yapan bu isimler, ABD Kongresi'nde, Trump'ın ABD kuvvetlerini 'nin büyük bölümünden çekme kararına karşı çıkan en güçlü sesler arasında yer alıyor.

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