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15 bin yıllık mamut tuzakları bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019
15 BİN YILLIK MAMUT TUZAKLARI BULUNDU

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden uzmanlar, çöp toplama alanı olarak kullanılan bir bölgede yürütülen kazı çalışmalarında, 15 bin yıl önce insanların mamutları tuzağa düşürmek için açtığı iki çukurun bulunduğunu açıkladı.

'da 15 bin yıl önce insanların mamutları avlamak için kurduğu tuzaklar bulundu.

Başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'de bulunan çukurların en az 14 mamutun kemikleriyle dolu olduğu, insanların kovalayarak çukurlara sürüklediği sanılan hayvanlardan bazılarının görünüşe göre kesilerek öldürüldüğü belirtildi.

Bir metre 70 santimetre derinliğinde, yaklaşık 23 metre genişliğindeki çukurlarda at ve deve kalıntılarının da bulunduğu belirtildi.

Keşfin ardından bölgenin çöp toplama alanı olmaktan çıkarılıp çıkarılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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