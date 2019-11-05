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Donald Trump: "Çok iyi bir başlangıç"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019
TRUMP: ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ

ABD Başkanı , Yemen'in güneyindeki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması'nın imzalanmasına ilişkin, "Çok iyi bir başlangıç. Lütfen herkes nihai bir anlaşmaya varmak için çalışsın." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabında, Fransız haber ajansı AFP'nin Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması imzalanmasına ilişkin haberini alıntıladı.

Trump, "Çok iyi bir başlangıç. Lütfen herkes nihai bir anlaşmaya varmak için çalışsın." mesajını paylaştı.

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YEMEN'İN GÜNEYDEKİ OLAYLAR

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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