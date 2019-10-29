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Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik uyarı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
RUSYA'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE KRİTİK UYARI

Rusya'dan 150 saatlik çekilme süresinin dolmasına saatler kalan 'ye kritik bir uyarı geldi. Putin'in Suriye Özel Temsilcisi , Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG oluşumlarının Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk edeceği umudunu dile getirdi.

Soçi Mutabakatı'na göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü güçlerinin sınır bölgeden 30 kilometre mesafeye çekilmesi için verilen süre salı günü Türkiye saati ile 18.00'de sona eriyor.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi , bugünkü basın toplantısında, "Umutlarımız bu yönde, bakacağız. (Kürt oluşumların mutabakatın öngördüğü süre içinde çekileceği yönünde) Garantilerin olmadığını söylemezdim. Liderlerimiz arasında anlaşma sağlandı, yani her iki lider garanti verdi demek. Bekleyelim" dedi.



(Fotoğrafta Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev)

ABD'YE RUSYA'DAN PETROL UYARISI

Lavrentyev, ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgelerinin Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun tek çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Ekim pazar günü, Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyuran ABD Başkanı , ABD'nin Suriye'de kalıp kalmayacağı sorusuna, "Suriye'de işimiz bitti. Sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız." diye yanıt vermişti.

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