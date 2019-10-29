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İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2019
İNGİLTERE'DE ERKEN SEÇİM KARARI

Son dakika haberine göre İngiliz Parlamentosu 'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. Parlamentosu, Başbakan 'ın erken önerisini daha önce reddetmişti.

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