İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı
Giriş Tarihi: 29.10.2019
Son dakika haberine göre İngiliz Parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitme kararı aldı. İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim önerisini daha önce reddetmişti.Detaylar geliyor...
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