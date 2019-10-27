Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan'ın Aksu vilayetinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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