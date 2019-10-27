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Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019
ÇİN’İN SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ’NDE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

’in Sincan ’nde 5 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Ağları Merkezi, Sincan'ın Aksu vilayetinde 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 11 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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