Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı
Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de bir tırın kasasında bulunan 39 cesedin, Çin uyruklu olup olmadığının henüz doğrulanamadığını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying "İngiltere'nin bir an önce kurbanların kimliklerini tespit etmesini, gerçekleri ortaya çıkararak, suçluları kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırmasını umuyoruz." dedi.
Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in Büyükelçiliği aracılığıyla İngiliz polisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "İngiliz polisi, hala kurbanların kimliklerini tespit etmek için soruşturma yürütüyor, henüz Çin vatandaşı olup olmadıkları teyit edilemiyor." ifadelerini kullandı.
Söz konusu durumu, "büyük bir trajedi" şeklinde nitelendiren Hua, "İngiltere'nin bir an önce kurbanların kimliklerini tespit etmesini, gerçekleri ortaya çıkararak, suçluları kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırmasını umuyoruz." dedi.
Hua, kurbanların hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun bu olayın "büyük bir trajedi" olduğunu ve uluslararası toplumu yasa dışı göç olaylarına karşı dikkat etmeye sevk ettiğini vurgulayarak, uluslararası topluma iş birliğini artırma çağrısında bulundu.
Sözcü Hua, Çin'in Belçika'daki büyükelçiliği vasıtasıyla polis ve ilgili birimlerce kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep ettiğini aktardı.
BELÇİKA VE BULGARİSTAN BAĞLANTISI
İngiltere'nin güney doğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde çarşamba günü 39 kişi ölü bulunmuştu.
İngiliz basını, dün polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, kurbanların Çin vatandaşı olduğunu iddia etmişti.
Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na salı günü yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.
İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.
İngiliz polisi, tırın Kuzey İrlandalı sürücüsü Mo Robinson'ı (25) gözaltına almıştı.
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