Rus askeri polis konvoyu Ayn El Arab'a girdi

Son dakika haberi: Türkiye ile Rusya'nın 10 maddelik Suriye mutabakatının ardından Kremlin'den ilk hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn El Arab’a (Kobani) girdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim'de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.





Rus askeri polis konvoyunun, Suriye'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin (YPG/PKK) geri çekilmesine yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.





Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn El Arab'a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün, "Ayn El Arab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek." demişti.