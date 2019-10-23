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Rus askeri polis konvoyu Ayn El Arab'a girdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
RUS ASKERİ POLİS KONVOYU AYN EL ARAB'A GİRDİ

Son dakika haberi: ile 'nın 10 maddelik mutabakatının ardından Kremlin'den ilk hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn El Arab’a (Kobani) girdiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan ile Rusya Devlet Başkanı arasında 22 Ekim'de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

polis konvoyunun, 'nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, "Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin (/PKK) geri çekilmesine yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, "Rus askeri polis konvoyu, -Suriye sınırındaki Ayn El Arab'a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Türkiye ile Rusya arasındaki Suriye mutabakatının maddeleri TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ SURİYE MUTABAKATININ MADDELERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün, "Ayn El Arab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek." demişti.

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