22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Malezya ile Hindistan arasında Cammu Keşmir gerilimi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2019
MALEZYA İLE HİNDİSTAN ARASINDA GERİLİM!

Başbakanı Mahathir Muhammed, özel statülü yapısını ortadan kaldırarak halkının haklarını ihlal eden 'ı eleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Parlamento oturumunun ardından basına konuşan Başbakan Mahathir, kendisinin konusunda 'a eleştirilerinden sonra dün bir grup Hint iş adamının 'dan palm yağı almama çağrısına ilişkin soru üzerine, "Biz düşündüğümüzü açıkça söylüyoruz. Bu konuda geri adım atmayız ve değişmeyiz." ifadesini kullandı.

Mahathir, Birleşmiş Milletler'in () Cammu Keşmir ile ilgili kararını hatırlatarak, tarafların bu karara uymak zorunda olduğunu bildirdi.

Hindistan'da iş adamlarından oluşan Mumbai merkezli bir meslek örgütü, Mahathir'in Cammu Keşmir'deki son duruma ilişkin Hindistan'a yönelttiği eleştiriler üzerine dün üyelerine Malezya'dan palm yağı satın almama çağrısında bulunmuştu. Dünyanın büyük bitkisel yağ ithalatçısı Hindistan, palm yağını Malezya ve 'dan satın alıyor. Malezya, geçen yıl Hindistan'da 1,65 milyar dolar palm yağı ihraç etmişti.

Mahathir, eylül sonunda BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi BM'nin Cammu Keşmir'e dair kararlarına rağmen bu bölge işgal edildi ve hala işgal altında." ifadesini kullanmıştı. Hindistan 4 Ekim'de Mahathir'in bu sözlerini kınamıştı.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı. Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN