Malezya ile Hindistan arasında Cammu Keşmir gerilimi
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, özel statülü yapısını ortadan kaldırarak Cammu Keşmir halkının haklarını ihlal eden Hindistan'ı eleştirmeye devam edeceklerini söyledi.
Parlamento oturumunun ardından basına konuşan Başbakan Mahathir, kendisinin Cammu Keşmir konusunda Hindistan'a eleştirilerinden sonra dün bir grup Hint iş adamının Malezya'dan palm yağı almama çağrısına ilişkin soru üzerine, "Biz düşündüğümüzü açıkça söylüyoruz. Bu konuda geri adım atmayız ve değişmeyiz." ifadesini kullandı.
Mahathir, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cammu Keşmir ile ilgili kararını hatırlatarak, tarafların bu karara uymak zorunda olduğunu bildirdi.
Hindistan'da iş adamlarından oluşan Mumbai merkezli bir meslek örgütü, Mahathir'in Cammu Keşmir'deki son duruma ilişkin Hindistan'a yönelttiği eleştiriler üzerine dün üyelerine Malezya'dan palm yağı satın almama çağrısında bulunmuştu. Dünyanın büyük bitkisel yağ ithalatçısı Hindistan, palm yağını Malezya ve Endonezya'dan satın alıyor. Malezya, geçen yıl Hindistan'da 1,65 milyar dolar palm yağı ihraç etmişti.
Mahathir, eylül sonunda BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi BM'nin Cammu Keşmir'e dair kararlarına rağmen bu bölge işgal edildi ve hala işgal altında." ifadesini kullanmıştı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı 4 Ekim'de Mahathir'in bu sözlerini kınamıştı.
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı. Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
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