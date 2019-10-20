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Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2019
SURİYE'DEN ÇEKİLEN AMERİKAN ASKERLERİ IRAK'A GİDECEK

Mark Esper, Başkan 'ın kararıyla 'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin 'ın batısına gideceğini duyurdu.

ziyareti için 'den ayrılan Esper, uçakta basın mensuplarına hakkında açıklamalarda bulundu.

Esper, Trump'ın kararıyla Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin kadar Amerikan askerinin, 'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirdi.

Söz konusu askerlerin tam olarak ne zaman Irak'a gideceği konusunda bilgi vermeyen Esper, nakil işleminin haftalar alacağını söyledi.

Esper, bu askerlerin Irak'ta 'la mücadeleye devam edeceğini ve Irak'ın savunmasına destek olacağını kaydetti.

Trump, daha önce Suriye'nin kuzeyinde görev yapan toplam bin civarında ABD askerini bu ülkeden çekeceğini açıklamış, karar ABD Kongresi'nde olumsuz yankı bulmuş ve eleştirilmişti.

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