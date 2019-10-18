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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2019
ENDONEZYA'DA KORKUTAN DEPREM!

'nın doğusundaki Papua eyaletinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin başkenti Jayapura'nın 138 kilometre güneydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Uyarı Merkezi, sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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