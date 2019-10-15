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Papa'nın yakın koruması istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019
20 YILDIR GÖREV YAPIYORDU! İSTİFA ETTİ...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 'un yakın koruması ve aynı zamanda Vatikan Jandarma Komutanı , mali bir soruşturmaya yönelik gizli belge sızıntısı sebebiyle soruşturmayı etkilememek için istifa etti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de bazı medya kuruluşlarının haberlerinde, Giani'nin imzasıyla çıkan Vatikan çalışanlarına yönelik yazılı gizli talimatın yer aldığı belirtilerek, bu haberlerin talimatta adı geçenlere ve Vatikan Jandarmasının imajına zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Giani'nin Vatikan Adalet Birimi tarafından koordine edilen ve tarafından yürütülen soruşturmayı etkilememek için yazılı talimatının basına sızmasında doğrudan sorumluluğu olmamasına rağmen istifa etme kararı aldığı kaydedildi.

Papa'nın da Giani'nin istifasını kabul ettiği ve bu kararından ötürü kendisini takdir ettiği ifade edildi.

20 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Vatikan'da ay başında Vatikan Mali Bilgilendirme Kurumu ve Devlet Sekreterliği'nden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve bu kişilerin görevleri askıya alınmıştı. Giani'nin imzaladığı ve basına sızan gizli belgede, kimlikleri tanımlanan bu 5 kişinin soruşturma boyunca Vatikan Şehir Devleti'ne girmelerine izin verilmemesi gerektiği yazıyordu.

Vatikan güvenliğinin bir numaralı ismi olan ve Papa'nın içerideki bütün etkinliklerinden, tüm dış gezilerine kadar daima arkasında yer alan , 20 yıldır Vatikan Jandarması'nda görev yapıyordu.

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