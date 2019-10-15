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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ENDONEZYA'DA 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

'nın 'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası alarmı verilmedi.

'nın 'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Enggano bölgesinin 158 kilometre kuzeybatısı açıklarındaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası alarmı verilmedi.

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