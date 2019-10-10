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Son dakika: ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2019
ABD RESMEN DUYURDU! TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

, 'de / kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. ABD Başkanı Trump, "'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı.

, 'de / kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. ABD Başkanı Trump, "'nin ya da Kürtlerin kontrolu kaybetmesi olasılığıan karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü." dedi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci 'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına edildi.



ABD'li yetkililer "Beatles" lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, gazetesi ise 2 teröristin 'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden 'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolu kaybetmesi olasılığıan karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü.


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SAMET SAMET

ya bırak bu işleri neden daeş lileri aldığını bu millet çok iyi biliyor onlar üzerinden palan yapacaksın. diyeceksinki bak türkiye kürtlere saldırdı daeş liler hapisenalerden kaçtı kim yutar bunu diğerlerini de böyle kaçırıp bunları uyduracaksın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 10.10.2019 09:06
Aliveli Aliveli

Bu adam kendisini ne sanıyor? Çocuk gibi burnunu her tarafa sokmaya çalışıyor. İtibarsız!

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 10.10.2019 08:25
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