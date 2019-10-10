Son dakika: ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı!
ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. ABD Başkanı Trump, "Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolü kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı.
ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. ABD Başkanı Trump, "Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolu kaybetmesi olasılığıan karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü." dedi.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi.
ABD'li yetkililer "Beatles" lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.
Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Trump: Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolu kaybetmesi olasılığıan karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü.
In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ekim 2019
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ya bırak bu işleri neden daeş lileri aldığını bu millet çok iyi biliyor onlar üzerinden palan yapacaksın. diyeceksinki bak türkiye kürtlere saldırdı daeş liler hapisenalerden kaçtı kim yutar bunu diğerlerini de böyle kaçırıp bunları uyduracaksın.cevapla 10.10.2019 09:06
Bu adam kendisini ne sanıyor? Çocuk gibi burnunu her tarafa sokmaya çalışıyor. İtibarsız!cevapla 10.10.2019 08:25
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