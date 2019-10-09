Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.
Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.
Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. AA
kalan karakter 1000
eee sıra sizde, pkk sizin ülkenizden geliyor ve engellemiyorsunuz sap döner keser döner gün gelir hesap dönercevapla 09.10.2019 21:12
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