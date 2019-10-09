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Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
IRAK'TA 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.

Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.

Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. AA

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İstanbullu İstanbullu

eee sıra sizde, pkk sizin ülkenizden geliyor ve engellemiyorsunuz sap döner keser döner gün gelir hesap döner

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cevapla 09.10.2019 21:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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