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ABD tarihinin en tehlikeli seri katili

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019
ABD TARİHİNİN EN TEHLİKELİ SERİ KATİLİ

'de, 79 yaşındaki mahkum 'ın, yıllarında, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı. , Little'ı "ülke tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı

medyasında yer alan haberlere göre, Federal Soruşturma Bürosu'nun (), mahkum 'ın, yılları arasında ülke genelinde çoğu siyahi kadın 93 kişiyi boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi.

Mahkumun itiraflarını inceleyen FBI, Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada, Louisiana gibi eyaletlerde işlenen 50 cinayeti şu ana kadar doğruladıklarını açıkladı.

Yetkililer, eski bir boksör olarak ülkeyi dolaşan Little'ın kurbanlarını toplumun dışında kalmış uyuşturucu bağımlısı ve sorunlu kişilerden seçtiğini ve bir çoğunun ölüm soruşturmasının aşırı doz, kaza veya bilinmeyen nedenlere bağlı olarak kapatıldığının tesbit edildiğini aktardı.

California'daki bir hapishanede 2012'den bu yana yatan mahkum Little, birden fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

"ABD TARİHİNİN EN TEHLİKELİ SERİ KATİLİ"

Mahkumun itiraflarından hareketle ülke genelinde on yıllardır çözülemeyen dosyalarını tekrar açan FBI yetkilileri, Little'ı, "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı.

Little'dan önce ülke tarihinde en tehlikeli olarak 1970'lerde en az 33 çocuk ve gencin ölümünden sorumlu John Wayne Gacy ve 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Ted Bundy gösteriliyordu.

Dünya çapında ise 2000 yılında yakalanan ve 250 kişinin ölümünden sorumlu tutulan İngiliz pratisyen Harold Shipman, en tehlikeli seri katil olarak biliniyor.

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kasım &#246;zkan kasım özkan

ABD tarihinin en tehlikeli seri katili Corc Bush'tur. Irak'ta milyonlarca Müslümanı öldürdü.

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cevapla 09.10.2019 05:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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