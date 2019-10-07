08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İran lideri Hamaney'den flaş Irak açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019
İRAN LİDERİ HAMANEY'DEN FLAŞ IRAK AÇIKLAMASI

lideri , "düşmanların" İran ile arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacaklarını bildirdi.

lideri , "düşmanların" İran ile arasında tefrika çıkarmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacaklarını bildirdi.

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti olmak üzere, bazı şehirlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Irak halkının birbirine bağlı olduğunu ve bu bağın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Hamaney, "Düşmanlar tefrika çıkarmaya çalışıyor ancak bunu başaramayacaklar ve komploları etkisiz kalacak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Bağdat ile güneydeki kentler, 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana gösterilerde 104 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 107 kişi yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mazlum Mazlum

Siz birlik olmadığınız için her şeyi hak ediyonuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 09:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN