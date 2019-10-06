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Son dakika: Bağdat Valisi Felah el-Cezairi istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
SON DAKİKA: BAĞDAT VALİSİ İSTİFA ETTİ

'ın başkenti 'ın Sadr bölgesinde, hükümeti etmek için gösteriler devam ederken son dakika haberi geldi. Bağdat Valisi Felah el-Cezairi protestolar sebebiyle istifa etti.

'ta Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa ettiği açıklandı. Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

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