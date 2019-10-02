Merkel: Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Çin arasında ticari gerginliğin çözüme ulaşması için hala bir umut bulunduğunu belirterek, "Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır." dedi.Başbakan Merkel, başkent Berlin'de, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria, Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Direktör Vekili David Lipton, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Direktörü Roberto Azevedo, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, artan küresel ticari gerginlikler ile ekonomik ve politik belirsizlikler konusuna değindi.
Merkel, Brexit müzakerelerinin uzamasının küresel ekonomiye zarar veren ticari gerilimlerin artmasında rolü olduğuna dikkati çekerek, "Üç yıldır düzenli bir Brexit için pazarlık yapıyoruz. Brexit'in 31 Ekim'de gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğünüzde büyük bir belirsizlik oluşturuyor. İnsanlar hala tedarik zincirlerinin nasıl işleyeceğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.
"UMUYORUM Kİ UZLAŞMAYA VARIRLAR"
Başbakan Merkel, İngiltere'nin AB'den çıkışındaki belirsizliğin ülkenin küresel bir oyuncu olmasından dolayı küresel ekonomi için endişe kaynağı olduğunu vurguladı.
ABD-Çin ticaret gerginliğine işaret eden Merkel, "Umuyorum ki ABD ile Çin bir uzlaşmaya varır. Açıkçası, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin, ticaret konusunda şu anda sıkıntılı durumdalar. Her iki tarafın uzlaşma için çalışması gerekiyor ve bir çözüme ulaşılması için hala umut var. Bu açıkça belirsizlikleri azaltmaya ve onları etkisiz hale getirmeye yönelik çok katkı sağlar." diye konuştu.
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