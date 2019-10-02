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Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2019
HOLLANDA'DA KAŞIKÇI'NIN ADI SOKAĞA VERİLDİ

'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı, sembolik olarak bir günlüğüne "" oldu. Büyükelçiliğin girişindeki kaldırıma yerleştirilen seyyar sokak tabelasında "Kaşıkçı Kanalı"nın yanı sıra "Suudi Arabistan tarafından öldürülen gazeteci" yazısı da yerleştirildi.

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi tarafından, 'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu "Kral Kanalı" sokağına, geçen yıl 'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda katledilen yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adı verildi.

Büyükelçiliğin girişindeki kaldırıma yerleştirilen seyyar sokak tabelasında ""nın yanı sıra "Suudi Arabistan tarafından öldürülen gazeteci" yazısı da yerleştirildi.

"BİZ UNUTMAYACAĞIZ"

Örgüt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Suudi Arabistan bunu aslında unutmak istiyor. Biz unutmayacağız. Bu sebeple bugün Lahey'deki büyükelçiliğin bulunduğu sokağın adına onun adını verdik." ifadelerini kullandı.

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