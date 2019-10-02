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Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.10.2019
ALMANYA'DAN CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, gazeteci ’nın öldürülmesine ilişkin "’dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz. Bu, acımasız cinayetten bir yıl sonra da geçerli." dedi.

Breul, 'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, resmi belge almak için 2 Ekim 2018'de girdiği 'ın Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan ve hunharca öldürüldüğü anlaşılan gazeteci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler () Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın raporunun Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli bir değerlendirme olduğunu belirten Breul, "Suudi Arabistan'dan eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma bekliyoruz. Bu, acımasız cinayetten bir yıl sonra da geçerli." ifadesini kullandı.

Breul, bu raporun genel bir değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

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