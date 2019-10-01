Selahattin Demirtaş'a PKK'nın kalesi Almanya'dan ödül!

Dünyada 140 ülkeden sosyal demokrat, ilerici siyasi parti ve kuruluşun içinde yer aldığı, 6 yıl önce Almanya'da kurulan İlerici İttifak, bir skandala imza atarak bu yılki “2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü”nü bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin cezaevindeki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a vereceğini bildirdi.

6 yıl önce Almanya'da kurulan İlerici İttifak (Progressive Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü bu yıl PKK uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verecek.

HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, bianet'e yaptığı açıklamada İlerici İttifak'ın 15 Kasım'da Stockholm'de yapacağı toplantıda Demirtaş'a ödül vereceğini söyledi. Demirtaş'ın 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'de görülen duruşmasına da değinen Özsoy'un skandal açıklaması şu şekilde,

"Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Selahattin Demirtaş'ın duruşmasında üçüncü taraf olarak dahil olmuş ve Selahattin Başkanın lehine güçlü bir savunma yapmıştı. Farklı yerlerden birçok destek söz konusu. Fakat AK Parti-MHP ittifakı dışarıdan gelen bütün eleştirilere ve yerine getirilmesi gereken tüm uygulamalara kendini kapatmış durumda. Bu da sadece mevcut iktidarın değil, dışarıda Türkiye'nin de imajını çok fazla zedeliyor."

İLERİCİ İTTİFAK NEDİR?



İlerici İttifak, 22 Mayıs 2013'te Almanya'nın Leipzig kentinde kuruldu. İlerici İttifak'ın dünya çapında 140 üyesi bulunuyor. Türkiye'den ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve HDP üyeler arasında yer alıyor. İlerici İttifak'ın başlıca ilkeleri demokrasi, cinsiyet eşitliği, adalet, dayanışma, insan haklarının geliştirilmesi, barış, iklim değişikliği ile mücadele ve küreselleşmenin sosyal yönünün güçlendirilmesi. İlerici İttifak ağına dahil olan siyasi partiler, partilerin yapısı ve organizasyonu, seçimlerin yönetilmesi, seçim kampanyaları ve küresel politikaların geliştirilmesinde bilgi paylaşımında bulunuyor.

AYNI DAVADAN İKİ KEZ TUTUKLAMA



20 Eylül günü 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis kararı verilmesinin ardından Demirtaş'ın tahlliyesi beklenirken, aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş ve HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yargılandıkları davada ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevklerini istedi. Çıkarıldıkları Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.