Azerbaycan'dan Ermenistan'a "Dağlık Karabağ" çağrısı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin, ''Ermenistan, uluslararası toplumu ve kendi halkını yanıltma girişimleriyle zaman harcamak yerine sürdürülmesi mümkün olmayan mevcut statükoyu devam ettirme girişimlerine son vermeli ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli. Erivan, tahripkar siyasi ajandasına ne kadar erken son verirse halklarımız da barış, istikrar ve iş birliğinden o kadar çabuk yararlanır.'' dedi.Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na hitap eden Mammadyarov, Ermenistan ile yaşanan ve çözülemeyen Dağlık Karabağ sorununun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit teşkil etmeye devam ettiğine dikkati çekti.
Geçen yılki Genel Kurul görüşmelerinden bu yana Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin hiçbir ilerleme olmadığını belirten Mammadyarov, şunları söyledi:
''Ermenistan'ın aşikar ilgisizliği sorunun çözümünü engelliyor. Erivan, hem sözleri hem eylemleriyle süreci raydan çıkarıyor ve soruna en kısa sürede barışçıl çözüm bulma çabalarını sabote ediyor. Ermenistan, uluslararası toplumu ve kendi halkını yanıltma girişimleriyle zaman harcamak yerine sürdürülmesi mümkün olmayan mevcut statükoyu devam ettirme girişimlerine son vermeli ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli. Erivan, tahripkar siyasi ajandasına ne kadar erken son verirse halklarımız da barış, istikrar ve iş birliğinden o kadar çabuk yararlanır.''
Mammadyarov, Ermenistan'ın bölgedeki ''agresif ve düşmanca'' politikasına son vermesi halinde bu politikaları nedeniyle karşılaştığı ciddi siyasi, ekonomik ve sosyal yükün de üstesinden daha çabuk geleceğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Genel Kurul konuşmasında Azerbaycan'ın ''uzlaşmak istemediğini'' savunmuştu.
DAĞLIK KARABAĞ SORUNU
Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan tarafından işgal altında bulunuyor.
Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Güney Kafkasya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla bölgede iki bağımsız devlet arasında kanlı bir savaş başladı.
Ermenistan bu süreçte Dağlık Karabağ ve çevresi dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik bölümünü işgal etti. Rusya ara buluculuğuyla 1994'te ateşkes ilan edilmiş olsa da gerginlik bugüne kadar sürdü.
Bazı dönemlerde ateşkesin bozulduğu ve yerel çatışmaların yaşandığı bölge, Kafkasya'nın kriz sahalarından birisi haline geldi.
Öte yandan eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu da birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut netice elde edemedi.
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