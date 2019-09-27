Rusya'da anne ve baba çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler!
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Rusya’da bir binanın 5’inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtarak kurtaran anne ve baba, daha sonra camdan atladı. Anne ve baba hayatını kaybederken o anlar amatör kameralarca kaydedildi.Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ramensky bölgesindeki bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. 7 yaşındaki çocuklarını iple camdan aşağıya sarkıtan anne ve baba daha sonra camdan atladı.
İtfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada camdan atlayan anne ve babanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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