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Yeni doğalgaz rezervi keşfedildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019
YENİ DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Senegal'in Atlas Okyanusu kıyılarında büyük oranda yüksek kaliteye sahip yeni doğalgaz rezervi keşfedildi. Yeni rezervin, sıvılaştırılmış (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

Sahanın işletmecisi 'den yapılan açıklamada, 2 yatağında 30 metre derinlikte dünya standartlarına uygun yüksek kalitede doğalgaz rezervi bulunduğu belirtildi.

Yeni keşfedilen bu büyük miktardaki rezervin aynı firmanın işlettiği Moritanya-Senegal sınırındaki Yakaar 1 yatağının 9 kilometre güneyinde olduğu ifade edildi.

Yeni rezervin, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kosmos Energy, temmuz ortalarında Senegal-Moritanya sınırındaki en büyük rezervlerinden "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni rezerv keşfettiğini duyurmuştu.

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