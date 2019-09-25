Yeni doğalgaz rezervi keşfedildi
Senegal'in Atlas Okyanusu kıyılarında büyük oranda yüksek kaliteye sahip yeni doğalgaz rezervi keşfedildi. Yeni rezervin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.
Sahanın işletmecisi Kosmos Energy'den yapılan açıklamada, Yakaar 2 yatağında 30 metre derinlikte dünya standartlarına uygun yüksek kalitede doğalgaz rezervi bulunduğu belirtildi.
Yeni keşfedilen bu büyük miktardaki rezervin aynı firmanın işlettiği Moritanya-Senegal sınırındaki Yakaar 1 yatağının 9 kilometre güneyinde olduğu ifade edildi.
Yeni rezervin, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesi çerçevesinde iç ve dış pazarlara ihraç edilmesi hedefleniyor.
Kosmos Energy, temmuz ortalarında Senegal-Moritanya sınırındaki en büyük doğal gaz rezervlerinden "The Greater Tortue" gaz sahasında yüksek kaliteye sahip yeni rezerv keşfettiğini duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump’tan BM Genel Kurulu’nda İran'a tehdit
- ABD'de film gibi olay!
- Başkan Erdoğan, darbeci Sisi'yi görünce salonu terk etti
- Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı
- Başkan Erdoğan'dan BM'de görüşme trafiği
- Trump, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
- "Gerekli şartlar oluştu"
- Trump'tan "azil" girişimine tepki
- BM Genel Sekreteri Türkiye'ye gelecek
- Resmi girişim yapıldı! Trump görevden alınabilir
- ABD'den Türkiye’ye 100 milyar dolarlık teklif
- Macron: Trump ile Ruhani için gerekli şartlar oluştu
- Çin uzaya gözlem uydusu fırlattı
- EDHO 140. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm tek parça izle!
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte ATV dizisi Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu!
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 15 bin TL maaşla iş imkanı... Emirates kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Serap Çelikunal kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan Müge Anlı'da şok sözler!
- A101 26 Eylül aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog uygun fiyatlarla dikkat çekiyor!
- Kimse Bilmez neden yok? Kimse Bilmez bitti mi? Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle! EDHO 140. bölüm tek parça izle! (ATV)
- Selda Alkor kimdir? EDHO yeni oyuncusu Selda Alkor kaç yaşında, nereli?