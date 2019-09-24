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Trump ülkesinde protesto edilen darbeci Sisi'yi böyle savundu!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
TRUMP ÜLKESİNDE PROTESTO EDİLEN DARBECİ SİSİ'Yİ BÖYLE SAVUNDU!

Her söyleminde demokrasiden dem vuran ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Trump, ’yi darbe ile devirerek başa gelen Sisi'yi övdü ve "Mısır’daki gösteriler beni endişelendirmiyor. Mısır’ın harika bir lideri var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Mısır'ın darbeci Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Trump ile Sisi'nin, Libya'daki sorunu ele aldıkları ve birleşik, demokratik bir Libya hükümetinin gelişmesini destekleme konusunda kararlılıklarını yineledikleri belirtildi.

DEMOKRASİYİ SAVUNAN TRUMP DARBECİ SİSİ'Yİ ÖVDÜ!

Ortak gerçekleştirilen basın toplantısında Trump'a, Mısır'da Sisi'nin gitmesi için yapılan gösterilere dair bir soru yöneltildi. Trump bu soruya, "Bu gösteriler beni endişelendirmiyor. Mısır'ın harika bir lideri var. Sisi'den önce Mısır'da kaos vardı" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

"İRAN'LA PLANLANMIŞ BİR GÖRÜŞME YOK"

Öte yandan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabulucu rolünü üstlenmeye çalıştığı hakkındaki soruya; Macron'un arkadaşı olduğunu ancak İran konusunda bir arabulucuya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Ayrıca Trump, İran Cumhurbaşkanı ile planlanmış bir görüşmelerinin olmadığını belirterek, "Ne olacak bakacağız" dedi.



SİSİ'YE SORU SORMAK İÇİN TRUMP'TAN İZİN ALDILAR!

Basın toplantısında ayrıca Trump'a, Sisi'ye Mısır'daki gösteriler hakkında soru sormanın mümkün olup olmadığı soruldu.

Trump'ın "Tabiki" demesinin ardından, Sisi "Bizim bölgemizde -özellikle siyasal İslam ile- bunun gibi şeyler her zaman olacaktır. Siyasal İslam'ın siyasi arenada bir rolü olması için uzun yıllardır ortaya konan çabalar olmuştur. Sonuç olarak, dünyanın bu bölgesi siyasal İslam olduğu sürece istikrarsızlık içinde olmaya devam edecektir. Mısır'da kamuoyu, ülke için bu tarz bir siyasal İslam'ı istemiyorlar. Bunu reddettiklerini daha önce gösterdiler" diyerek soruyu cevapladı.



MISIR'DAKİ PROTESTOLAR

Mısır'da, seçilmiş Cumhurbaşkanı 'ye karşı yapılan askeri darbe sonrası cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sisi'ye karşı istifa çağrısıyla ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenleniyor.

Mısır ordusu için yaptığı inşaat projeleriyle zenginleşen ve İspanya'da yaşayan 45 yaşındaki müteahhit Ali, sosyal medyada Sisi ve generalleri yolsuzlukla suçladığı videolar paylaşmaya başladı. İlk videosunu 2 Eylül'de paylaşan Ali, halk yoksulluk içinde yaşarken Sisi ve generalleri zenginlik içinde yaşamakla suçluyor. Ali videolarında bu konulara örnekler vererek, halka çağrısında bulunuyor.

Mısır'da cuma günkü gösterilerden bu yana, 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

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rana rana

senin için harika nedenmi sana ve israile çok iyi bir köpek sisi salmanda öyle

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cevapla 24.09.2019 13:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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