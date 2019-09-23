BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye Anayasa Komitesi oluşturuldu

Gelen son dakika haberine göre; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve Cenevre'de toplanacağını söyledi. Hatırlanacağı üzere 6 gün önce Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı 3'lü zirvede Anayasa Komitesi için uzlaşıldığı mesajı verilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin beşincisi Çankaya Köşkü'nde yapılmıştı.

ANAYASA KOMİTESİ TAMAM

Zirve oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, siyasi birlik konusunda aynı hassasiyete sahip olduğumuzu teyit ettik. Suriye Anayasa Komitesi konusundaki pürüzler giderilmiştir. DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütlerine destek verilemeyeceğini paylaştık" ifadelerini kullanılmıştı.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİNDE KİMLER YER ALACAK?

Suriye Anayasa Komisyonu için oluşturulan 150 kişilik heyette tek bir isim pürüze neden olmuştu. Pürüz çözüldü, liste konusunda anlaşma sağlandı. Ama pürüze neden olan o isim YPG'nin ana omurgasını oluşturan SDG'ye mensup bir Arap olan şeyh Hamidi Dahham El-Carba idi. Peki sorun nasıl çözüldü? İşte detaylar...

ESNEKLİK GÖSTERİLDİ

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda muhalifleri bilgilendirdi. Şam usul kurallarında esneklik yaptı, muhalifler ise Carba ismi üzerinde esneklik gösterdi. Böylece Şammar Arap aşireti şeyhlerinden olan ve Esad'a çağrı yaparak bağlılığını açıklayan Carba,150 kişilik komisyon listesinde kaldı. Muhalifler ise buna karşılık usul kurallarında istediklerini aldı. Carba'nın 150 kişilik komisyon içerisinden pedersen tarafından seçilecek 45 kişilik anayasa yazım komitesinde de yer alması bekleniyor.