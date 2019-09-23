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Konsere diye evden çıkan genç kızın cansız bedeni bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
KONSERE GİDEN GENÇ KIZDAN ACI HABER!

Sevdiği şarkıcının konserine giden 20 yaşındaki , bir daha eve dönmedi. Genç kızın cansız bedeni, ertesi gün . Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

'nin kentinde yaşayan , geçtiğimiz Çarşamba akşamı gittiği konserden bir daha eve dönmedi.

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