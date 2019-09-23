Konsere diye evden çıkan genç kızın cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Sevdiği şarkıcının konserine giden 20 yaşındaki genç kız, bir daha eve dönmedi. Genç kızın cansız bedeni, ertesi gün dere yatağında bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker, geçtiğimiz Çarşamba akşamı gittiği konserden bir daha eve dönmedi.
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