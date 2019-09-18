Johnson ve Trump telefonda görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine yapılan saldırıları ele aldı. Saldırıları kınayan Johnson ve Trump'ın, uluslararası ortakların bu konuda birlik içinde diplomatik bir yanıt vermesi gerekliliği üzerinde durduğu belirtildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili görüştü.
Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson ile Trump'ın bugün telefonda görüştüğü bildirildi.
İki liderin, görüşmede, cumartesi günü Suudi Arabistan'da Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıları ele aldığı kaydedildi.
GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI...
Saldırıları kınayan Johnson ve Trump'ın, uluslararası ortakların bu konuda birlik içinde diplomatik bir yanıt vermesi gerekliliği üzerinde durduğu belirtildi.
İran'ın da ele alındığı bildirilen görüşmede, liderlerin, bu ülkenin nükleer silah elde etmesine izin verilmemesi konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı.
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