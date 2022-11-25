Dünya Kupası'nda Fenerbahçe sürprizi! Sardar Azmoun: Çok seviyorum ileride formasını giymek isterim
İran Milli Takımı oyuncusu Serdar Azmoun Galler karşısındaki aldıkları galibiyet sonrasında Türkiye'ye Türkçe olarak mesaj gönderdi. Ünlü oyuncu Türkmen olduğunu söylerken Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve ileride Fenerbahçe forması giymek istediğini söyledi.
Sene başında Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transfer olan ve şu anda Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'yla Katar'da bulunan Sardar Azmoun'dan flaş bir itiraf geldi.
GALLER KARŞISINDA BÜYÜK SÜRPRİZ
Katar'daki ilk maçta turnuvanın favorilerinden İngiltere karşısında 6-2'lik ağır bir mağlubiyet alan İran bugün Galler karşısında büyük bir sürprize imza attı.
Orta Doğu ekibi, 90+8'de Rouzbeh Cheshmi ve 90+11'de Ramin Rezaeian'ın golleriyle Gareth Bale ve Aaron Ramsey gibi yıldızların olduğu Galler'i 2-0 devirmeyi başardı.
TÜRKÇE RÖPORTAJ MÜJDESİ
Mücadelede 68 dakika sahada kalan Sardar Azmoun da karşılaşmanın ardından mutluluğunu paylaştı. Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan TRT'ye 'Türkçe' bir röportaj veren 27 yaşındaki forvet galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
'İNŞALLAH BİR GÜN'
İsmi daha önce Fenerbahçe'yle anılan tecrübeli oyuncuya, 'Türkiye'de oynar mısın?' sorusu soruldu. Yıldız isim de, "Ben Türkmen'im ve Türkçe biliyorum. Türkler'i çok seviyorum. Türkler benim canım. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana teklif vardı, biliyorum. İnşallah bir gün Fenerbahçe'de oynarım. Onlara gol attığım için de özür dilerim. Ama şimdi Bayer Leverkusen'de oynama zamanı" dedi.
Zenit, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 kaybettikleri maçın rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Sardar Azmoun, o karşılaşmada Fenerbahçe ağlarına 2 gol bırakmıştı.
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