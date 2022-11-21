Katar’daki Dünya Kupası için ortalığı karıştıracak iddia! İsrail’den İran’a ağır suçlama: Sabotaj yapacaklardı tepkilerden çekindiler

İran üzerinde baskı arttıkça İran'ın kendisine yönelik olaylara tepkisinin de zorlaştığını ifade eden Haliva, İran'ın nükleer silah edinmesine ilişkin de "Şu an İran'ın dini lideri, bunda ilerlemenin ülkeye fayda sağlamayacağını düşünüyor. Ancak bu değerlendirme zamanla değişebilir." diye konuştu.

İsrail'de karar alıcıların, bu konuda bir karar almalarını gerekli kılan noktaya yaklaştıklarını ifade eden Haliva, ayrıca "İran'ın, Dünya Kupası sırasında sabotaj yapma niyeti vardı, ancak ev sahibi ülke Katar'ın tepkisinden endişe duyarak geri adım attı." iddiasında bulundu.