-°C
CANLI YAYIN

21 Ağustos Cuma hutbesi: Mevlid-i Nebi’de aileden topluma güzel ahlak vurgusu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
21 Ağustos Cuma hutbesi: Mevlid-i Nebi’de aileden topluma güzel ahlak vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 21 Ağustos 2026 tarihli “Mevlid-i Nebi” konulu Cuma hutbesinde, Peygamber Efendimizin güzel ahlakı aile huzuru, helal kazanç, komşuluk ve toplumsal kardeşlik ekseninde ele alındı. Hutbede sanal dünyada artan iletişime rağmen yakın ilişkilerde yaşanan kopuşa nebevi ahlakın çözüm sunduğu vurgulandı.

Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 21 Ağustos 2026 Cuma hutbesi, Hz. Muhammed (s.a.s)'in tevhid mücadelesini, mazlumlara sahip çıkan örnekliğini ve güzel ahlakını merkeze aldı. Cuma hutbesinde aileye iyi davranma, işi sağlam yapma, insanlara dil ve elle zarar vermeme ile güzel ahlakı imanın ölçüsü kabul etme yönündeki hadisler aktarıldı.

Diyanet’in 21 Ağustos 2026 Cuma hutbesinde, Peygamber Efendimizin tevhid mücadelesi ile mazlumları ve ihtiyaç sahiplerini koruyan örnek ahlakı ele alındı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Diyanet’in 21 Ağustos 2026 Cuma hutbesinde, Peygamber Efendimizin tevhid mücadelesi ile mazlumları ve ihtiyaç sahiplerini koruyan örnek ahlakı ele alındı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

CUMA HUTBESİNİN KONUSU "MEVLİD-İ NEBİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde, Hz. Muhammed (s.a.s)'in şirkin ve cehaletin hakim olduğu bir dönemde tevhid inancını insanlığa ulaştırdığı belirtildi. Peygamber Efendimizin zulüm karşısında mazlumların, mağdurların ve güçsüzlerin yanında yer alan örnekliği öne çıkarıldı.

Hutbenin ana mesajını, güzel ahlakın yalnızca bireysel davranışlarla sınırlı olmadığı oluşturdu. Aile ilişkilerinden çalışma hayatına, komşuluk bağlarından toplumsal kardeşliğe kadar hayatın her alanında nebevi ölçülerin korunması istendi.

Hutbede Hz. Hatice’nin sözleri üzerinden Peygamber Efendimizin akrabayı gözeten, ihtiyaç sahibine destek olan ve misafirine ikramda bulunan yönü aktarıldı.Hutbede Hz. Hatice’nin sözleri üzerinden Peygamber Efendimizin akrabayı gözeten, ihtiyaç sahibine destek olan ve misafirine ikramda bulunan yönü aktarıldı.

HZ. HATİCE'NİN SÖZLERİYLE PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI

Hutbede Hz. Hatice'nin, Peygamber Efendimizin yardımlaşma, akrabalık ve merhamet anlayışını anlatan şu sözlerine aynen yer verildi:

"Allah'a yemin ederim ki Cenâb-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin; muhtaç olanların bakımını üstlenirsin; aç ve açıkta olanı koruyup, kollarsın; misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin."

Cuma hutbesinde aileye iyi davranma, işi özenle yapma, insanlara zarar vermeme ve güzel ahlakı imanın ölçüsü kabul etme mesajları hadislerle açıklandı.Cuma hutbesinde aileye iyi davranma, işi özenle yapma, insanlara zarar vermeme ve güzel ahlakı imanın ölçüsü kabul etme mesajları hadislerle açıklandı.

AİLEDEN ÇALIŞMA HAYATINA DÖRT GÜZEL AHLAK ÖLÇÜSÜ

Diyanet hutbesinde aile huzuru, helal kazanç, toplumsal güven ve iman-ahlak ilişkisi dört ayrı hadis üzerinden anlatıldı.

Aile fertlerine iyi davranmanın önemine ilişkin şu hadis aktarıldı:

  • "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır."

Çalışma hayatında dürüstlük, helallik ve özenin ölçüsü olarak şu ifadeye yer verildi:

  • "Allah kişinin, işini sağlam yapmasından hoşlanır."

Akrabalık bağlarının korunması, komşularla iyi ilişkiler kurulması ve toplumda güven ortamının güçlendirilmesi şu hadisle açıklandı:

  • "Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir."

İman ile güzel ahlak arasındaki bağ ise şu hadis-i şerifle ortaya konuldu:

  • "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır."

Diyanet, dijital iletişim imkanları artarken aile, akraba ve komşuluk bağlarında yaşanan zayıflamaya karşı nebevi ahlakın önemini vurguladı.Diyanet, dijital iletişim imkanları artarken aile, akraba ve komşuluk bağlarında yaşanan zayıflamaya karşı nebevi ahlakın önemini vurguladı.

SANAL DÜNYAYA BAĞLILIK YAKIN İLİŞKİLERİ ZAYIFLATIYOR

Hutbenin toplumsal mesajında, iletişim araçlarının gelişmesine rağmen aile ve komşuluk bağlarında yaşanan zayıflama ele alındı. Dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla kolayca iletişim kurulurken aynı evde yaşayan eşlerin, çocukların ve ebeveynlerin birbirine yabancılaşabildiği belirtildi.

Sanal dünyanın kalabalığı içinde komşuların sorunlarının, akrabaların durumunun ve mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin gözden kaçabildiğine işaret edildi. Diyanet, çağın oluşturduğu yalnızlık ve yabancılaşma sorunlarına karşı Peygamber Efendimizin aileyi, merhameti, yardımlaşmayı ve toplumsal sorumluluğu esas alan ahlakını öne çıkardı.

24 Ağustos Mevlid Kandili öncesinde yayımlanan hutbede, Hicri 1500’üncü yıl dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası’nın “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” temasıyla idrak edildiği belirtildi.24 Ağustos Mevlid Kandili öncesinde yayımlanan hutbede, Hicri 1500’üncü yıl dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası’nın “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” temasıyla idrak edildiği belirtildi.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI HUTBEDE ELE ALINDI

Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak ediliyor. Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500'üncü yılı dolayısıyla Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" olarak belirlendi.

Hafta kapsamındaki programların odağında Peygamber Efendimizin hayatının doğru anlaşılması, örnek ahlakının günlük hayata taşınması ve insanlığa sunduğu mesajların topluma aktarılması yer alıyor.

21 Ağustos Cuma hutbesi, Hz. Muhammed’in insanlığa şahit, müjdeleyici, uyarıcı ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderildiğini bildiren Ahzab suresinin ayetleriyle tamamlandı.21 Ağustos Cuma hutbesi, Hz. Muhammed’in insanlığa şahit, müjdeleyici, uyarıcı ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderildiğini bildiren Ahzab suresinin ayetleriyle tamamlandı.

HUTBE AHZAB SURESİNDEN AYETLERLE TAMAMLANDI

21 Ağustos 2026 Cuma hutbesinin sonunda Ahzab suresinin 45 ve 46'ncı ayetlerinin şu mealine aynen yer verildi:

"Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."

Hutbenin ana mesajını güzel ahlakın aile ilişkilerine, çalışma hayatına, komşuluk bağlarına ve ihtiyaç sahiplerine yönelik davranışlara yansıtılması oluşturdu.Hutbenin ana mesajını güzel ahlakın aile ilişkilerine, çalışma hayatına, komşuluk bağlarına ve ihtiyaç sahiplerine yönelik davranışlara yansıtılması oluşturdu.

CUMA HUTBESİNİN ANA MESAJI NE?

21 Ağustos Cuma hutbesi, güzel ahlakın aile içinde iyi davranmak, işini sağlam yapmak, kimseye zarar vermemek, akraba ve komşularla bağları korumakla görünür hale geldiğini ortaya koydu. Hutbenin günlük hayattaki karşılığını ise aileye karşı sorumluluk, çalışma hayatında özen, iletişimde ölçü ve ihtiyaç sahiplerine destek oluşturdu.

21 Ağustos Cuma hutbesi tam metni yayımlandı. 21 Ağustos Cuma hutbesi tam metni yayımlandı.

21 AĞUSTOS CUMA HUTBESİ TAM METNİ

MEVLİD-İ NEBİ

Muhterem Müslümanlar!

Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), şirkin insanlığı karanlığa mahkûm ettiği cehalet çağını, tevhid akidesiyle aydınlatmıştır. O, zulmün ve kötülüğün insanlığı esir aldığı bir zamanda; mazlum ve mağdurların, güçsüz ve zayıfların umudu olmuştur. Hz. Hatice Annemiz, Efendimiz (s.a.s)'in bu hasletini şöyle ifade etmiştir: "Allah'a yemin ederim ki Cenâb-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin; muhtaç olanların bakımını üstlenirsin; aç ve açıkta olanı koruyup, kollarsın; misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin."

Aziz Müminler!

İnsanlığın muhtaç olduğu güzel ahlakın tüm unsurları, Allah'ın Kitabı ve Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnet-i seniyyesinde mevcuttur. Dolayısıyla kim, ailesinde huzur istiyorsa; "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır" nebevi tavsiyesine sarılsın. Kim, helal kazanç arıyorsa; "Allah kişinin, işini sağlam yapmasından hoşlanır" prensibini hayatında ilke edinsin. Kim, akrabasıyla bağlarını korumanın, komşularıyla iyi geçinmenin, sosyal hayatta kardeşliği ikame etmenin gayretinde ise; "Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir" öğüdüne dikkat etsin. Ve kim de imanın tadını almayı arzuluyorsa; "Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır" hadis-i şerifini kendisine rehber kılsın.

Kıymetli Müslümanlar!

Bugün, iletişim imkânları çoğalmakta; bilgi, saniyeler içerisinde dünyanın dört bir yanına ulaşabilmektedir. Ne var ki bütün bu gelişmelere rağmen insanlık, huzura ve sükûnete her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Dünyanın diğer ucundakilerle iletişim kurabilen nice insanımız; aynı evi paylaştığı eşine, çocuklarına, anne ve babasına yabancı olabilmektedir. Sanal dünyanın kalabalığında kaybolan nice insanımız da; yanı başındaki komşusunun derdini, akrabasının hâlini, mahallesindeki sahibinin sesini ihtiyaç duyamamaktadır. Şu hususu unutmayalım ki; çağımızda yaşadığımız bu sorunların çözümü, hutbemizde bir kısmını ifade etmeye çalıştığımız nebevî ahlaktadır.

Değerli Müminler!

Önümüzdeki Pazartesi Kandilidir. Sevgili günü Mevlid Peygamberimiz (s.a.s)'in doğumunun hicri bin beş yüzüncü yılı olması münasebetiyle Mevlid-i Nebi Haftasını "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" temasıyla idrak edeceğiz. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i anmaya, anlamaya ve getirdiği mesajları insanlıkla buluşturmaya gayret göstereceğiz. Bizleri, Allah Resûlü (s.a.s)'e ümmet kılan Yüce Rabbimize hamd ve sena; peygamberimiz, rehberimiz ve örneğimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Mevlid Kandilimiz şimdiden mübarek olsun.

Aziz Kardeşlerim!

Hutbemizi Ahzâb suresinde yer alan şu ayet-i kerimelerin mealiyle bitiriyoruz: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."

2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Yapılacak ibadetler ve önemi
Sonraki Haber
2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Yapılacak ibadetler ve önemi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın