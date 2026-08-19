2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Yapılacak ibadetler ve önemi

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip Mevlid Kandili’nin 2026 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan mübarek gece, 24 Ağustos Pazartesi günü dualar, salavatlar ve ibadetlerle huşu içinde idrak edilecek.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olarak idrak edilen Mevlid Kandili, 2026 yılında 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve salavatlarla geçirecek. Mevlid Kandili, Resulullah'ın insanlığa öğrettiği merhamet, adalet, sabır ve güzel ahlakı yeniden hatırlamak için önemli bir manevi fırsat sunuyor.

Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi dualar ve salavatlarla idrak edilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve AA) 2026 MEVLİD KANDİLİ 24 AĞUSTOS'TA İDRAK EDİLECEK Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı dini günler takvimini yayımladı. Buna göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşriflerini bu mübarek gecede dualar ve salavatlarla anacak.