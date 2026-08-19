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2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Yapılacak ibadetler ve önemi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Yapılacak ibadetler ve önemi

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip Mevlid Kandili’nin 2026 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan mübarek gece, 24 Ağustos Pazartesi günü dualar, salavatlar ve ibadetlerle huşu içinde idrak edilecek.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olarak idrak edilen Mevlid Kandili, 2026 yılında 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve salavatlarla geçirecek. Mevlid Kandili, Resulullah'ın insanlığa öğrettiği merhamet, adalet, sabır ve güzel ahlakı yeniden hatırlamak için önemli bir manevi fırsat sunuyor.

Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi dualar ve salavatlarla idrak edilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve AA)Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi gecesi dualar ve salavatlarla idrak edilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve AA)

2026 MEVLİD KANDİLİ 24 AĞUSTOS'TA İDRAK EDİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı dini günler takvimini yayımladı. Buna göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşriflerini bu mübarek gecede dualar ve salavatlarla anacak.

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı teşriflerini anmanın yanı sıra onun örnek hayatını ve güzel ahlakını yeniden anlamaya vesile oluyor.Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı teşriflerini anmanın yanı sıra onun örnek hayatını ve güzel ahlakını yeniden anlamaya vesile oluyor.

MEVLİD KANDİLİNİN MANEVİ ANLAMI

Mevlid Kandili, insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anmak amacıyla idrak ediliyor. "Mevlid" kelimesi doğum, doğum zamanı ve doğum yeri anlamlarında kullanılıyor.

Bu mübarek gece; Resulullah'ın hayatını, örnek ahlakını ve insanlığa bıraktığı evrensel değerleri yeniden anlamak için manevi bir yenilenme vesilesi olarak kabul ediliyor. Müminler, Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimizin merhamet, adalet, sabır, metanet ve cömertlik gibi üstün ahlaki özelliklerini hatırlıyor.

Müslümanlar Mevlid Kandili’ni Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua, tövbe ve salavatlarla geçirerek gecenin manevi iklimini paylaşacak.Müslümanlar Mevlid Kandili’ni Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua, tövbe ve salavatlarla geçirerek gecenin manevi iklimini paylaşacak.

DUALAR VE SALAVATLARLA İDRAK EDİLECEK

Mevlid Kandili'nde camilerde Kur'an-ı Kerim okunacak, Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek ve Peygamber Efendimize salavatlar getirilecek. Müslümanlar bu anlamlı geceyi dua, tövbe ve ibadetle geçirerek manevi huzuru paylaşacak.

İslam âlemi için müstesna gecelerden biri olan Mevlid Kandili, Resulullah’ın insanlığa öğrettiği merhamet, adalet, sabır ve cömertlik değerlerini hatırlatıyor.İslam âlemi için müstesna gecelerden biri olan Mevlid Kandili, Resulullah’ın insanlığa öğrettiği merhamet, adalet, sabır ve cömertlik değerlerini hatırlatıyor.

MEVLİD KANDİLİ TARİHİ VE MANEVİ ÖNEMİ

2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2026 Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. İslam alemi, 24 Ağustos gecesini dualar ve salavatlarla geçirecek.
MEVLİD KANDİLİ NEDEN İDRAK EDİLİR?
Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyayı teşriflerini anmak için idrak edilir. Bu gece, Resulullah'ın örnek hayatını ve güzel ahlakını yeniden anlamaya vesile olur.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okunabilir, dua ve tövbe edilebilir, Peygamber Efendimize salavat getirilebilir. Müminler ayrıca ihtiyaç sahiplerini ve yakınlarını gözeterek gecenin manevi iklimini paylaşabilir.

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