Hutbede alın teriyle kazanmanın ve dürüst ticaretin helal olduğu, faiz, hile ve aldatmaya dayalı kazancın ise haram sayıldığı hatırlatıldı. TİCARETTE HELAL KAZANÇ VURGUSU Hutbede ticaretin, çalışmanın, alın teriyle kazanmanın ve emek vermenin helal olduğu belirtildi. Faiz, ölçü ve tartıda hile, satılan malın kusurunu gizleme ve insanları yanıltma ise haram kazanç yolları arasında sıralandı. Ticarette helal-haram duyarlılığının yalnızca kazancın miktarıyla ilgili olmadığına dikkat çekildi. Kazancın hangi yöntemle elde edildiğinin, alışverişte dürüst davranılıp davranılmadığının ve başkasının hakkının gözetilip gözetilmediğinin de bu ölçünün bir parçası olduğu ifade edildi.

Diyanet, iffet ve mahremiyet sınırlarının sosyal hayatın yanı sıra sosyal medya ve diğer dijital mecralarda da korunması gerektiğini bildirdi. MAHREMİYET DİJİTAL ALANI DA KAPSIYOR Cuma hutbesinde helal-haram duyarlılığının yalnızca sofraya konulan yiyeceğin temizliğiyle sınırlandırılamayacağı belirtildi. Kişinin bakışları, sözleri, giyim tercihleri ve sosyal hayattaki davranışlarının da bu sorumluluk kapsamında olduğu aktarıldı. Hutbede Nûr Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerinden şu bölüm paylaşıldı: "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar... Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar..." Kadın ve erkek bütün Müslümanların iffetini koruması, giyim kuşamında ölçülü davranması ve insanın saygınlığına zarar veren tutumlardan kaçınması gerektiği belirtildi. Hutbede mahremiyet sorumluluğunun dijital mecralarda da devam ettiği vurgulandı. Sosyal medya ve diğer çevrim içi platformlarda özel hayatın sınırlarının korunması, yalan içeriklerden uzak durulması ve haram görüntülere karşı gözün muhafaza edilmesi istendi.