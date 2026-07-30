2027 yılı hac kesin kayıt işlemleri başlıyor: Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Acenta tercihleri de e-Devlet üzerinden yapılabilecek. (Görsel: AA) ACENTA TERCİHİ YAPANLARI İLGİLENDİREN DETAY Diyanet organizasyonunu tercih eden ancak hac kurası sonucunda acenta organizasyonuna yerleştirilen vatandaşların işlemleri de e-Devlet üzerinden yürütülecek. İl müftülüklerinden yönlendirilen ve acenta organizasyonunu tercih eden adaylar ise kayıtlarını ilgili acentalar aracılığıyla tamamlayabilecek. Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentaların listesine ise hac.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Hac ücreti peşin veya taksitli olarak ödenebilecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi) HAC ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK? Kesin kayıt sırasında hac ücretinin tamamı yatırılabileceği gibi ödeme iki taksit halinde de yapılabilecek. Buna göre; İlk etapta ücretin yüzde 40'ı peşin ödenecek.

ödenecek. Kalan iki taksit ise ilerleyen süreçte ilan edilecek tarihlerde yatırılabilecek. Ödemeler; T.C. Ziraat Bankası

Vakıflar Bankası

Albaraka Türk

Emlak Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Boş kontenjanlar için ikinci kayıt takvimi açıklandı. (Görsel: A Haber) BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN İKİNCİ SÜREÇ BAŞLAYACAK Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yeni bir işlem dönemi başlayacak. Bu kapsamda boş kontenjanların doldurulması, kura sırası esas alınarak 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KAYIT YAPTIRMAYANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI Kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen belirlenen süre içerisinde kaydını yaptırmayan adaylara, belgelendirilebilir mücbir sebepler ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı bulunmadığı sürece ek kayıt hakkı verilmeyecek. Aynı yıl içerisinde kesin kaydını yaptırmayan vatandaşlar ise sonraki yıllarda bu haklarını kullanamayacak.