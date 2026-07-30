2027 yılı hac kesin kayıt işlemleri başlıyor: Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak
2027 yılı hac organizasyonu için kesin kayıt süreci bugün başladı. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. Kayıt takvimi, pasaport şartı, ücret ödemesi ve dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılar belli oldu.
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt süreci bugün başladı. Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, kayıt takviminin yanı sıra pasaport şartı, ödeme süreci ve kayıt yaptırmayan adayları ilgilendiren önemli uyarıları da kamuoyuyla paylaştı.
2027 YILI HAC KESİN KAYIT SÜRECİ BAŞLADI
2027 yılında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için beklenen süreç başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşların işlemlerini 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Belirlenen süre içinde kaydını tamamlayan adaylar, tercih ettikleri organizasyon kapsamında hac hazırlık sürecine dahil olacak. Kayıt işlemleri yalnızca ilan edilen takvim içerisinde yapılabilecek.
HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 30 Temmuz 2026 saat 09.00'dan itibaren e-Devlet sistemine giriş yaparak "Hac İşlemleri" menüsü üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar;
- Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu,
- Acenta organizasyonunu
tercih ederek kayıtlarını tamamlayabilecek. Normal veya yakın mesafe konaklama tercihinde bulunan hacı adayları da yine aynı sistem üzerinden işlemlerini yapabilecek.