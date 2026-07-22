Diyanet duyurdu: 2027 Hac kuraları bugün çekilecek
2027 hac organizasyonu için geri sayım sona erdi. Yaklaşık 1,9 milyon hacı adayının merakla beklediği kura bugün noter huzurunda çekilecek. Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt takvimi de kura sonrasında başlayacak.
2027 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca hacı adayı için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac kurası bugün saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden adaylar e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.
HAC KURASI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 2027 hac kurası 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter huzurunda çekilecek. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek.
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylara ayrıca kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak.
KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla çekiliş, noter ve basın huzurunda yapılacak. Ayrıca vatandaşlar da kura çekimini salonda takip edebilecek.
Hac kura sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler
|Konu
|Bilgi
|Kura tarihi
|22 Temmuz Çarşamba
|Saat
|10.30
|Yer
|Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu
|Katılım
|Vatandaşlara açık
|Gözetim
|Noter ve basın huzurunda