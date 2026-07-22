Diyanet duyurdu: 2027 Hac kuraları bugün çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kura çekiminin Genel Müdürlüğün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Kura çekimini salonda takip edemeyecek vatandaşlar, canlı yayın sayesinde süreci anlık olarak izleyebilecek. Ayrıca Diyanet tarafından paylaşılan QR kod kullanılarak canlı yayın sayfasına hızlı erişim sağlanabilecek.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Hacı adayları, kura sonuçlarına Diyanet'in resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Sonuç ekranında, T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar kura durumlarını hızlı ve güvenli şekilde görüntüleyebilecek.

Türkiye için ayrılan hac kontenjanı 84 bin 942 kişi oldu. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini e-Devlet'ten yapacak. (Fotoğraf: AA)

YAKLAŞIK 1,9 MİLYON KİŞİ KURAYI BEKLİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı verilere göre, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileyen 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı kura heyecanı yaşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan kontenjan doğrultusunda belirlenecek.