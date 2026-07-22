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Diyanet duyurdu: 2027 Hac kuraları bugün çekilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyanet duyurdu: 2027 Hac kuraları bugün çekilecek

2027 hac organizasyonu için geri sayım sona erdi. Yaklaşık 1,9 milyon hacı adayının merakla beklediği kura bugün noter huzurunda çekilecek. Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt takvimi de kura sonrasında başlayacak.

2027 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen milyonlarca hacı adayı için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac kurası bugün saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden adaylar e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Yaklaşık 1,9 milyon hacı adayı bugün kura heyecanı yaşayacak. (Fotoğraf: A Haber)Yaklaşık 1,9 milyon hacı adayı bugün kura heyecanı yaşayacak. (Fotoğraf: A Haber)

HAC KURASI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 2027 hac kurası 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter huzurunda çekilecek. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek.

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylara ayrıca kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak.

Hac kurası bugün noter huzurunda saat 10.30'da çekilecek. (Fotoğraf: X)Hac kurası bugün noter huzurunda saat 10.30'da çekilecek. (Fotoğraf: X)

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi amacıyla çekiliş, noter ve basın huzurunda yapılacak. Ayrıca vatandaşlar da kura çekimini salonda takip edebilecek.

Hac kura sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler

Konu Bilgi
Kura tarihi 22 Temmuz Çarşamba
Saat 10.30
Yer Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu
Katılım Vatandaşlara açık
Gözetim Noter ve basın huzurunda

Kura sonuçları çekilişin ardından e-Devlet'te yayımlanacak. (Fotoğraf: AA)Kura sonuçları çekilişin ardından e-Devlet'te yayımlanacak. (Fotoğraf: AA)

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLA TAKİP EDİLEBİLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kura çekiminin Genel Müdürlüğün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Kura çekimini salonda takip edemeyecek vatandaşlar, canlı yayın sayesinde süreci anlık olarak izleyebilecek. Ayrıca Diyanet tarafından paylaşılan QR kod kullanılarak canlı yayın sayfasına hızlı erişim sağlanabilecek.

Türkiye için ayrılan hac kontenjanı 84 bin 942 kişi oldu. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)Türkiye için ayrılan hac kontenjanı 84 bin 942 kişi oldu. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

2027 HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Hacı adayları, kura sonuçlarına Diyanet'in resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Sonuç ekranında, T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar kura durumlarını hızlı ve güvenli şekilde görüntüleyebilecek.

KESİN KAYIT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan başlayarak 18 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

Belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların hakları, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini e-Devlet'ten yapacak. (Fotoğraf: AA)Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini e-Devlet'ten yapacak. (Fotoğraf: AA)

YAKLAŞIK 1,9 MİLYON KİŞİ KURAYI BEKLİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı verilere göre, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileyen 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı kura heyecanı yaşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan kontenjan doğrultusunda belirlenecek.

Bu yıl hac kurasına toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi katılıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)Bu yıl hac kurasına toplam 1 milyon 878 bin 46 kişi katılıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

TÜRKİYE'NİN HAC KONTENJANI BELLİ OLDU

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında Türkiye'ye ayrılan kontenjan 84 bin 942 kişi olarak açıklandı. Kura çekimiyle birlikte bu kontenjan dahilinde kesin kayıt hakkı kazanacak hacı adayları belirlenecek.

2027 Hac Organizasyonu Bilgi
Toplam başvuru 1 milyon 878 bin 46
İlk kez başvuran 252 bin 708
Kayıt yenileyen 1 milyon 625 bin 338
Türkiye kontenjanı 84 bin 942 kişi

Dönüşlerin 20 Mayıs-15 Haziran arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerin 20 Mayıs-15 Haziran arasında yapılması planlanıyor.

GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ NASIL OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyon planlamasına göre hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Bu takvim, organizasyonun farklı kafileler halinde yürütülmesi esasına göre uygulanacak.

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